Синоптики: Погода успокоится, снег прекратится

За прошедшие сутки южный циклон прошёл широтно с Забайкалья через южные районы Якутии. С фронтальными разделами этого циклона выпал небольшой и умеренный снег в западных, центральных и южных районах республики с усилением ветра до 9-14 м/с, сообщает тгк ФГБУ «Якутское УГМС»

Сегодня атмосферное давление в этих районах растёт и устанавливается гребень антициклона, погода успокоится, осадки прекратятся, похолодает до климатической нормы. По арктическим районам республики смещается циклон с Таймыра на море Лаптевых. С этим циклоном ожидается порывистый ветер до 28-33м/с, на побережье Якутии будут наблюдаться метели.





