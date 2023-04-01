01.04.2023
20:54
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Погода
Синоптики: Погода успокоится, снег прекратится
За прошедшие сутки южный циклон прошёл широтно с Забайкалья через южные районы Якутии. С фронтальными разделами этого циклона выпал небольшой и умеренный снег в западных, центральных и южных районах республики с усилением ветра до 9-14 м/с, сообщает тгк ФГБУ «Якутское УГМС»
Сегодня атмосферное давление в этих районах растёт и устанавливается гребень антициклона, погода успокоится, осадки прекратятся, похолодает до климатической нормы. По арктическим районам республики смещается циклон с Таймыра на море Лаптевых. С этим циклоном ожидается порывистый ветер до 28-33м/с, на побережье Якутии будут наблюдаться метели.
Фото: тгк ФГБУ "Якутское УГМС"
Источник: тгк ФГБУ "Якутское УГМС"
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