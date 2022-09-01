Синоптики обещают Якутии дожди с мокрым снегом

Прогноз погоды в Якутске на 2 сентября

Небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный 2-5 м/с, днем западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +1+3°, днем +9+11°.

По всей Якутии

На 2 сентября

В большинстве районов пасмурная, дождливая погода, в горах с мокрым снегом, в Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах местами сильные осадки. Ветер умеренный, в Арктических районах порывы до 17-22 м/с, в северо-восточных районах до 15-18 м/с, в центральных и южных до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+5°, при прояснении до -5°, заморозки, днем +8+13°, на Колыме +16+21°, на северо-западе +4+9°.

На 3-4 сентября

Местами небольшие кратковременные дожди, на северо-западе ночью местами с мокрым снегом, на северо-востоке 4 сентября на юге умеренные дожди, в горах с мокрым снегом, ветер умеренный, в северной части порывистый до 9-14 м/с, на арктическом побережье и 3 сентября на северо-западе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении заморозки -2-7°, днем 3 сентября +6+11°, 4 сентября +10+15°, в северной части 0,+5°.