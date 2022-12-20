Синоптики обещают горожанам туман и мороз до -40

Крохотные синицы проводят весь год в родных краях, стойко перенося даже самые суровые зимы. Выяснилось, что им помогает выжить необычный механизм, который в прямом смысле подогревает этих маленьких пернатых изнутри.

На северо-западе и местами на Колыме умеренный снег, в центральных и южных районах без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег. На побережье Арктики местами метель с порывистым ветром до 15-20 м/с. Т-ра воздуха ночью -40-45°, днём -37-42°, на западе, юге ночью -32-37°, днём -25-30°, на Колыме ночью -18-23°, днём -13-18°, на побережье Арктики ночью и днем -15-20°, на востоке -4-9°.

В Якутске небольшой снег, утром и днем местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью-40-42°, днем-37-39°.