20.12.2022
00:01
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Погода

Синоптики обещают горожанам туман и мороз до -40

Крохотные синицы проводят весь год в родных краях, стойко перенося даже самые суровые зимы. Выяснилось, что им помогает выжить необычный механизм, который в прямом смысле подогревает этих маленьких пернатых изнутри.

На северо-западе и местами на Колыме умеренный снег, в центральных и южных районах без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег. На побережье Арктики местами метель с порывистым ветром до 15-20 м/с. Т-ра воздуха ночью -40-45°, днём -37-42°, на западе, юге ночью -32-37°, днём -25-30°, на Колыме ночью -18-23°, днём -13-18°, на побережье Арктики ночью и днем -15-20°, на востоке -4-9°.

В Якутске небольшой снег, утром и днем местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью-40-42°, днем-37-39°.

Оказывается, всё дело в составе их крови, которая к зиме начинает вырабатывать тепло, прямо как радиатор центрального отопления.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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