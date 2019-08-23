Синемацентр приглашает на Неделю якутского кино

Впервые в Синемацентре – неделя якутского кино с 29 августа по 05 сентября 2019 года!

Ко Дню кино, который празднуется 27 августа, кинотеатр Синемацентр подготовил интересную подборку кинолент якутских режиссеров. Такой трип по фильмам наших кинематографистов – настоящий подарок жителям города и республики. В течение недели будет показано семь картин, которые были созданы в разное время. Вот список кинофильмов:

«Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» («Надо мною солнце не садится») — фильм, который не оставил равнодушным ни одного зрителя. Снят киностудией «Сахафильм» в 2019 году, режиссер Любовь Борисова, в главных ролях – Иван Константинов и Степан Петров. «Республика Z» — снят в 2018 году в жанре ужасы с сюжетом приключенческого боевика. Режиссёр Степан Бурнашев, в ролях — Георгий Бессонов, Ирина Михайлова, Дмитрий Баишев. «24 снега» — документальный фильм, снят в 2015 году. Режиссёр Михаил Барынин, в этом фильме рассказал историю о жизни якутского коневода в суровых условиях Крайнего Севера. «Тойон кыыл» («Царь птица») – фильм производства студии «Сахафильм» был снят в 2018 году. Режиссер Эдуард Новиков, в ролях — Степан Петров, Зоя Попова, Афанасий Фёдоров. «Тыал баарын тухары» («Покуда дует ветер») – фильм производства студии «Синемацентр продакшн» был снят в 2010 году. Режиссер Сергей Потапов, в главных ролях — Ньургустаан Мандаров, Лена Максимова, Аркадий Новиков. «Айыы уола» («Посланник небес») — фильм, основан на реальных событиях жизни Александра Самсонова. Снят в 2014 году, режиссером Эдуардом Новиковым. В ролях: Гаврил Менкяров, Елена Румянцева, Ильяна Павлова. «Сааскы кэм» — исторический фильм – драма снят в 2016 году киностудией «Сахафильм». Режиссер Алексей Романов, в ролях: Алексей Петров, Федот Львов, Сардаана Вырдылина.

Репертуар недели якутского кино подобран так, что каждый зритель может выбрать фильм на свой вкус или посмотреть все ленты, оценить качество и профессионализм, так как почти все эти фильмы стали лауреатами премий кинофестивалей и победителями в разных номинациях.

Подробная информация о репертуаре Недели якутского кино в Синемацентре будет размещена на сайте afisha.ykt.ru, а также на сайте kino.ykt.ru. Бронирование билетов начинается с 26 августа 2019 года в кассах кинотеатра по номеру телефона 8(4112) 31-88-50.

