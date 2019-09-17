Синема Центр обновляет формат

С 24 сентября 2019 года в кинотеатре Синема Центр начинается настоящий театральный сезон. Да, именно театральный! Театр теперь завоевывает экраны кинотеатров, а публика имеет уникальную возможность посмотреть драматические спектакли или балетные постановки в исполнении мировых звёзд в кинозале.

Согласитесь, что не у каждого есть возможность посмотреть вживую на игру актеров мировой сцены, тем более постановки таких театров как Нью-йоркский Метрополитен-опера или Большого. Но сейчас, для зрителей Синема Центра стартовал первый театральный сезон. Постановки лучших театров мира можно увидеть, заплатив за билет от 450 до 600 рублей, а репертуар настолько богат, что расписан на каждый вторник и так до конца этого года.

Нюансы актерской игры, крупные планы, которые позволяют уловить детали – это основные преимущества просмотра театральной постановки в кинозале. А еще, это возможность услышать голос любимого актёра «в оригинале», так как каждый спектакль транслируется без дубляжа и сопровождается субтитрами. И пока в соседнем зале хрустят попкорном, ты можешь наблюдать за тем, как Бенедикт Камбербэтч в роли Гамлета думает над вопросом: «Быть или не быть…».

«Мы уверены, что наши зрители, по достоинству оценят новый формат. Да, это смелое решение, но мы уверены, что такую возможность упускать нельзя, ведь наш зритель должен получать все больше положительных эмоций и полезного контента. Необычный, обновленный формат кинотеатра позволил нам расширить репертуарный план. До конца этого года мы покажем 16 произведений ведущих театров мира, премьера будет каждый вторник с 24 сентября и до 31 декабря», — прокомментировал Егор Давыдов, директор кинотеатра Синема Центр.

Более подробную информацию о репертуаре театрального сезона в Синема Центре вы можете узнать на сайте kino.ykt.ru и afisha.ykt.ru.

Репертуар театрального сезона в Синема Центре:

24/09/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Уильям Шекспир/ Король Лир: МакКеллен

King Lear

Спектакль в 2-х действиях

«Король Лир» в постановке Джонатана Манби переехал с подмостков Chichester Festival Theatre на сцену лондонского Duke of York’s Theatre – а оттуда и на экраны проекта TheatreHD. И cделал это с большой помпой: спектакль рекламируется как «последняя большая шекспировская роль» Иэна МакКеллена.

01/10/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Акрам Хан: Жизель

Akram Khan: Giselle

Балет в 2-х действиях

Яркая, жесткая, агрессивная и в то же время по-восточному мягкая, экзотическая и гипнотизирующая – вряд ли какая-то другая редакция «Жизели» достойна этих слов больше, чем постановка Акрама Хана. Невероятный по накалу страстей и совершенно новый по жанру спектакль не оставит равнодушными ни балетоманов, ни зрителей, далеких от классического танца.

08/10/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Антон Чехов/ Вишневый сад

The Cherry Orchard

«Могла быть жизнь, но не будет ничего», — говорит одна из героинь «Вишневого сада». Лев Додин, как никто, умеет слышать и показать эту безысходность чеховской истории и, в то же время, дать жизнь, выпустить на свободу. Спектакль Додина, по признанию критики – одна из лучших постановок «Вишневого сада» в истории.

15/10/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Фиби Уоллер-Бридж/ Дрянь

Fleabag

«У меня есть ужасное чувство, что я жадная, эгоистичная, апатичная, циничная, развратная, морально падшая женщина, которая даже феминисткой себя назвать не может». Моноспектакль британской звезды Фиби Уоллер-Бридж, родившийся из десятиминутного скетча и переросший в роскошный сериал из двух сезонов, – это история остроумной, сексуально озабоченной, склонной как к саморазрушению, так и к добрым порывам души тридцатилетней женщины, которая выживает одна в современном Лондоне. Номинации на Премию Оливье и на премию Evening Standard.

22/10/2019 в 19:00

Цена билета: 600 руб.

Джузеппе Верди/ Аида

Aida

Опера в 3-х действиях

Грандиозная костюмная постановка Сони Фриссел не покидает сцену Метрополитен уже более тридцати лет. Монументальные декорации в египетском духе, эффектные шествия, балетные сцены – все признаки «большой оперы» налицо. Однако главным в опере Верди остаются человеческие страсти, которым равно покорны рабы, полководцы и цари.

29/10/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Уильям Шекспир/ Гамлет: Камбербэтч

Hamlet: Cumberbatch

Спектакль в 2-х действиях

Самый знаменитый Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока Холмса. Главная пьеса Шекспира в постановке Линдси Тернер, с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, продолжает триумфальное шествие по киноэкранам.

05/11/2019 в 19:00

Цена билета: 600 руб.

Джакомо Пуччини/ Турандот

Turandot

Один из самых знаменитых спектаклей Франко Дзеффирелли вновь на киноэкранах. Великолепное зрелище, воссоздающее дух первой постановки оперы, преподносит мелодраму о любви жестокой принцессы с размахом, достойным Великой Китайской стены.

13/11/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Уильям Шекспир/ Globe: Сон в летнюю ночь

A Midsummer Night’s Dream

Комедия в 2-х действиях

Три измерения, три сюжета, связанных с миром аристократии, с фантастическим царством эльфов и с забавной компанией простолюдинов, причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий Шекспира, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет. Сбежавшие из афинского дворца две пары влюбленных юношей и девушек попадают в жернова конфликта могущественных существ из другого мира. Не стоит вставать между повелителями эльфов Обероном и Титанией, когда они ревнуют и пытаются отомстить друг другу! На свою беду, в волшебную путаницу втягивается и уморительная шестерка ремесленников во главе с Основой, которые тайно готовят в лесу постановку пьесы «Пирам и Фисба»…

19/11/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Адольф Адан/ Корсар

Le Corsaire

Балет в 3-х действиях

Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» – балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений.

26/11/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Пьеса Ника Дира по мотивам романа Мэри Шелли/ Франкенштейн: Ли Миллер

Frankenstein: Lee Miller

Спектакль-первенец TheatreHD, незабываемая экстраваганца Дэнни Бойла по мотивам романа Мэри Шелли, остается одним из главных хитов проекта. «Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа, и на Джонни Ли Миллера – в роли его создателя. Но не только: это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями.

03/12/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Ноэл Кауард/Настоящая комедия

Present Laughter

Всё, что могло пойти не так, перед отъездом пойдёт не так – эту житейскую истину подтверждает история популярного актёра Гэрри Эссендина, который, кажется, превратился в магнит для неприятностей накануне своих гастролей в Африке. Этому самовлюблённому снобу на протяжении нескольких дней придётся выпутываться из своих любовных многоугольников и одновременно пытаться не утонуть в отчаянном страхе старения и одиночества. Эндрю Скотт во всём блеске своего комедийного таланта в компании с роскошным актёрским составом, включающим Энцо Чиленти, Индиру Варму и Софи Томпсон.

17/12/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Комеди Франсэз: Блоха в ухе

15/12/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Петр Чайковский/ Щелкунчик

The Nutcracker

Балет в 2-х действиях

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

17/12/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Пьеса Ника Дира по мотивам романа Мэри Шелли/ Франкенштейн: Камбербэтч

Frankenstein: Cumberbatch

Спектакль-первенец TheatreHD, незабываемая экстраваганца Дэнни Бойла по мотивам романа Мэри Шелли, остается одним из главных хитов проекта. «Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Джонни Ли Миллера в роли существа, и на Бенедикта Камбербэтча – в роли его создателя. Но не только: это еще и возможность увидеть двух ведущих британских актеров, меняющихся ролями.

24/12/2019 в 19:00

Цена билета: 600 руб.

Вольфганг Амадей Моцарт/ Волшебная флейта

The Magic Flute

Специальный повтор первого спектакля Мет, показанного на экранах кинотеатров (2006). «Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.

31/12/2019 в 19:00

Цена билета: 450 руб.

Петр Чайковский/ Щелкунчик

The Nutcracker

Балет в 2-х действиях

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.