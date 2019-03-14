«Синема — Центр» отметил 10-летие

Ровно 10 лет назад в Якутске состоялось грандиозное событие – в столице республики открылся первый большой трехзальный кинотеатр «Синема – Центр», который работает успешно и по наше время, за это время было показано сотни фильмов для тысячи зрителей.

Примечательно, что данное учреждение считается официально одним из лучших кинотеатров на Дальнем Востоке, о чем свидетельствуют множество наград. Также при их содействии было снято 2 якутских фильма: «Покуда будет ветер» режиссера Сергея Потапова и киноальманах «Такая разная любовь», снятый известными кинодеятелями.

И вот, 7 марта этого года «Синема – Центр» справил свой 10 – летний юбилей, на который были приглашены партнеры и друзья кинотеатра.

В фойе зрителей и гостей развлекали аниматоры, герои известных блокбастеров, с которыми можно было сфотографироваться на память, также проходил розыгрыш беспроигрышной лотереи, где разыгрывали портативные подзарядки, пледы, чехлы на телефон с символикой кинотеатра.

Само торжество проходило в Синем зале, официальную часть открыл новоиспеченный директор Егор Иванович Давыдов и поздравил свой коллектив, партнеров с таким примечательным событием.

Затем с поздравительными речами выступили Государственный советник РС (Я) Андрей Борисов, министр предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирина Высоких, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолий Семенов, бывший директор кинотеатра, ныне глава Центрального округа города Якутска Матвей Торговкин, председатель Союза кинематографистов РС (Я), режиссер Алексей Романов и многие другие. Особо отличившимся сотрудникам кинотеатра были вручены звания, награды и благодарственные письма. Мероприятие провел один из лучших шоуменов города Василий Зырянов.

Одним из сюрпризов для собравшихся гостей стало поздравление звезды российской поп-звезды Влада Топалова.

Также состоялся розыгрыш призов конкурса в Инстаграме, были вручены сертификаты и карты кинотеатра, а также от партнеров, победителю был вручен новенький Iphone XS.

Андрей Борисов: «Отрадно, что именно наш фильм «Тайна Чингисхана» был первым фильмом, показанным в «Синема – Центре». Вдвойне приятно, что все нынешние наши известные кинорежиссеры работали над этим проектом и начался кинобум в республике.

Поздравляю кинотеатр, нового директора, я люблю ходить в кино и как зритель привнес в кассу немалую сумму (смеется)».

Егор Давыдов, директор кинотеатра «Синема-Центр»: «Во-первых, хотел бы поздравить наш коллектив с юбилеем, наших партнеров и конечно же, зрителей! Всем хороших фильмов и громких премьер!».