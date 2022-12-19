19.12.2022
11:28
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Природа

Символ Горного улуса собственной персоной

Видеоакт: Красавец лось вышел на трассе Якутск-Бердигестях.

Не зря, центральной фигурой герба Горного улуса является изображение лося с наскальных рисунков периода позднего Неолита на берегу реки Сиинэ. В настоящее время фауна Горного улуса, на территории которого расположен национальный природный парк «Аан айылгы Сиинэ», представлена большой популяцией лося.


Фото: @sakhahunter
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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