Символ Горного улуса собственной персоной

Видеоакт: Красавец лось вышел на трассе Якутск-Бердигестях. Не зря, центральной фигурой герба Горного улуса является изображение лося с наскальных рисунков периода позднего Неолита на берегу реки Сиинэ. В настоящее время фауна Горного улуса, на территории которого расположен национальный природный парк «Аан айылгы Сиинэ», представлена большой популяцией лося.



Фото: @sakhahunter Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх