Символ года охраняет новорожденных и их мам

Возле Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы на Стадухина появился веселый и весьма элегантный новый охранник — снежный бычок Фердинанд. «Кто же автор хранителя покоя новорожденных малышей и их мам?» – поинтересовалась я у сотрудников центра, и мне сказали, что фигуру символа года слепил из снега начальник отдела отдел автоматики и вентиляции Перинатального центра Василий ПРОТОДЬЯКОНОВ.

— Василий Васильевич работает у нас третий год, — написал мне главный инженер технического центра Руслан ЗАХАРОВ. — Василий Васильевич человек открытый, идейный и творческий. Технически очень грамотный специалист. За успешный труд в этом году он награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия). А еще по тайному голосованию коллег он стал победителем в конкурсе на звание «Лучший начальник подразделения технического центра ЯРКБ 2020». С момента открытия Перинатального центра уже третий Новый год Василий Васильевич делает фигуру из снега, причем, каждый год меняет тематику своих снежных фигур, в прошлом году сделал Микки Мауса, в этом году — мультяшного быка Фердинанда. Бычок его сразу всем понравился, теперь все фотографируются с ним: и сотрудники, и пациенты.

У Василия Протодьяконова очень интересная, творческая семья, серьезно увлеченная техническими науками: супруга – физик, дочь – по образованию строитель, сын – студент Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Семейные увлечения Протодьяконовых — шашки, настольный теннис, волейбол и плавание.

— Я работаю в Центре, где рождаются дети, а где дети, там должен быть праздник, — убежден физик и лирик Василий Васильевич. — Вот и придумываю и леплю каждый год забавных мультяшных героев под окнами. В этом году вот Фердинанд.

На награждении лучших сотрудников больницы по итогам года, услышав его имя в числе награждаемых, я подошла к Василию Васильевичу, познакомилась, поздравила с присвоением ему звания «Лучший начальник отделения Технического центра ЯРКБ» и сфотографировала его, что называется, «при параде».