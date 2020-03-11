11.03.2020
14:55
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Культура & Образование

Симфонический хор Филармонии Якутии исполнит произведения Чайковского

18 марта в 18:30 в ДШИ №1 состоится концерт «Виват,Чайковский!».

К 180-летию Петра Ильича Чайковского симфонический хор Филармонии Якутии приглашает на концерт «Виват, Чайковский!».

В программе концерта прозвучат произведения великого композитора на слова русских поэтов, отрывки из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и духовная музыка.

Главный хормейстер – Людмила Шумилова, концертмейстер – Надежда Киселёва.

Стоимость билета 300 рублей.

Скидки 15% — пенсионерам, 20% — студентам, 30% — при коллективной заявке, индивидуально – по клубным картам.

Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. (4112) 402-196.

Билеты также доступны в онлайн-кассе.

Источник: Пресс-служба Государственной филармонии РС(Я)
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