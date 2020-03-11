Культура & Образование
Симфонический хор Филармонии Якутии исполнит произведения Чайковского
18 марта в 18:30 в ДШИ №1 состоится концерт «Виват,Чайковский!».
К 180-летию Петра Ильича Чайковского симфонический хор Филармонии Якутии приглашает на концерт «Виват, Чайковский!».
В программе концерта прозвучат произведения великого композитора на слова русских поэтов, отрывки из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и духовная музыка.
Главный хормейстер – Людмила Шумилова, концертмейстер – Надежда Киселёва.
Стоимость билета 300 рублей.
Скидки 15% — пенсионерам, 20% — студентам, 30% — при коллективной заявке, индивидуально – по клубным картам.
Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. (4112) 402-196.
Билеты также доступны в онлайн-кассе.
+7 (999) 174-67-82