Симфонический хор Филармонии Якутии исполнит произведения Чайковского

В программе концерта прозвучат произведения великого композитора на слова русских поэтов, отрывки из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и духовная музыка.

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