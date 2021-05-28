Симфо-ROCK в Якутске: Такого вы еще не слышали!
В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучат самые признанные хиты легенд мирового и русского рока — Led Zeppellin, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Queen, Europe и группы «Кино».
Мощь рока и благородство классической музыки, гитарные рифы и нежность скрипок, потрясающие эмоции и драйв накроют волной всех зрителей!
Ждем вас 3 июня в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина.
Стоимость билета 1000 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27. оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел. 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕРТ!
Выбирайте билеты на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s135
+7 (999) 174-67-82