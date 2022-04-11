Силовики Якутии сразились в волейбол

В спортивном зале «Динамо» города Якутска прошел чемпионат Якутского республиканского совета Общества «Динамо» по волейболу среди коллективов физической культуры второй группы. Мероприятие проведено в честь 125-летнего юбилея стрелкового спорта в России и 100-летия образования Якутской АССР.

В положении о проведении спартакиады отмечено несколько целей, но главной из них является повышение уровня физической подготовленности сотрудников и пропаганда здорового образа жизни.

В соревнованиях приняли участие команды представителей правоохранительных органов: Северо-Восточного линейное управление МВД России на транспорте, УФНС России по Республике Саха (Якутия), УФССП по Республике Саха (Якутия), Сборная юристов (Прокуратура Республики Саха (Якутия), Следственное управление СК России по Республике Саха (Якутия).

На протяжении всего состязания, спортсмены демонстрировали высокий уровень мастерства, на поле велась борьба за каждый мяч. Состязания проходили по круговой системе до двух побед. В каждой команде участие принимало по восемь человек. Игры между командами получились интересными и зрелищными.

По итогам командного соревнования, команда Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте показала отличную подготовку и заняла первое место. Второе место заняла команда УФССП России, а третье место досталось команде прокуратуры и СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Лучшим нападающим признан — сотрудник Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте Геннадий ЧЕРМНЫХ.

По окончании соревнований состоялось торжественное награждение победителей и участников соревнований дипломами, медалями и грамотами.