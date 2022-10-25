Силовики выявили сильнейших в автомногоборье

В Якутске состоялся первый чемпионат Якутского республиканского совета Общества

«Динамо» по служебному автомногоборью.

В соревнованиях приняли участие четыре экипажа силовых ведомств региона – по два сотрудника из УФСИН России по Республике Саха (Якутия), МВД по Республике Саха (Якутия), КФК-2 и МУ МВД России «Якутское».

УФСИН представили сотрудники отдела организации службы охраны Алексей НОВОСЕЛЬЦЕВ и Александр ГАЛОЧКИН.

Участники чемпионата состязались в знании правил дорожного движения, служебном биатлоне и скоростном маневрировании.

В проведении соревнований содействовали автошкола № 1 г. Якутска и Региональная организация ДОСААФ России Республики Саха (Якутия).

В состязании по служебному биатлону участникам предстояло пробежать дистанцию 1500 метров и выполнить 5 выстрелов по мишени из пистолета, затем передать эстафету партнеру. Состязание проводилось на время и требовало от участников не только скорости бега, но и точной стрельбы с концентрацией внимания.

Не менее захватывающим и интересным было соревнование по скоростному маневрированию, в котором участники на служебных автомашинах «УАЗ-Патриот» на время продемонстрировали мастерство выполнения фигур («змейка», «восьмерка», «парковка», «бокс» и пр.).

Невзирая на конкуренцию, на чемпионате царила непринужденная и дружественная атмосфера, в которой участники поддерживали и помогали друг другу.

Победителями чемпионата стала команда УФСИН. Второе место заняла команда КФК-2. Третьими стали сотрудники команды МУ МВД России «Якутское».

Победители и призеры чемпионата награждены медалями, грамотами, дипломами и переходящим кубком.

– В следующем году увлекательные соревнования по служебному автомногоборью на призы якутского «Динамо» состоятся ко Дню военного автомобилиста, – сообщили в Якутском республиканском совете Общества «Динамо».