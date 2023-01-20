Силовики накрыли подпольный цех контрафактного алкоголя 

В Якутии ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Оперативники УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя.

Установлено, что к организации незаконного бизнеса причастны трое уроженцев Республики Азербайджан в возрасте 26 и 27 лет. Бутлегеры приобрели в собственность один из гаражных боксов в посёлке Беркакит и оборудовали в нём подпольный цех, где изготавливали водку различных торговых марок.

В помещении обнаружено и изъято 3600 немаркированных бутылок с горячительными напитками и 103 канистры спирта на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Следственной частью по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.