14.09.2022
18:03
329

Происшествия

Сильный ветер в Якутске: последствия

Сообщают, что в доме номер 53 на Дзержинского из-за сильного ветра выпало окно и обвалилась часть утеплителя, тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

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