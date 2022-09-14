Сильный ветер сохранится в столице и 11 улусах Якутии

Сильный ветер сохранится в столице и 11 районах Якутии 15 сентября Скорость ветра в порывах будет достигать 15-17 м/с в Якутске и его окрестностях, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Кобяйском районах — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

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