14.09.2022
16:17
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Погода

Сильный ветер сохранится в столице и 11 улусах Якутии

Сильный ветер сохранится в столице и 11 районах Якутии 15 сентября

Скорость ветра в порывах будет достигать 15-17 м/с в Якутске и его окрестностях, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Кобяйском районах — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/yk24ru

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