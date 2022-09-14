14.09.2022
15:40
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Происшествия

Сильный ветер разрушил детскую площадку

В Якутске около 17 школы из-за сильного порыва ветра разрушена детская площадка — передает телеграм-канал Yakutsk News.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: От подписчика телеграм-канала Yakutsk News
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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