26.10.2022
01:00
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Погода

Сильный ветер будет терзать Якутск еще пару дней

На большей части небольшой, на востоке, северо-востоке, днем на северо-западе умеренный снег, в Томпонском, Оймяконском районах ночью местами сильный, ветер порывистый до 9-14 м/с, в Томпонском, Оймяконском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском районах и на побережье Арктики до 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, на севере -19-24°, днем 0,-5°, на юго-западе до +3°, на северо-западе -6-11°, на северо-востоке -11-16°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -5-7°, днем — 0,-2°

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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