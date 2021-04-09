Сильный снегопад в Кобяйском районе закрыл проезд

В Кобяйском районе из-за ухудшения погодных условий с 9 по 12 апреля закрыт проезд на участке км 193+282 — км 215+940 автомобильной дороги «Кобяй».

Также сообщаем, что временно запрещено движение по автодороге «Сангар» в направлении Сангар — Ситте — Батамай — Булус на участке км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах, а также Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту на участке км 0+000 — км 0+820, км 215+940 — км 296+190 автодороги «Кобяй» в Кобяйском улусе.