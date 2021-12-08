Сильный рост киберпреступности в Якутии

О состоянии преступности на территории Республики Саха (Якутия) за январь-ноябрь 2021 года

За 11 месяцев 2021 года на территории республики зарегистрировано 11942 преступлений, наибольшее их количество — 5598 или 46,9 % совершено в г. Якутске.

Зарегистрировано 544 особо тяжких преступлений, в том числе 82 убийства, а также 61 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших.

Как и прежде в структуре преступности больше половины (51,2%) занимают посягательства на собственность – 6117. Зарегистрировано более 3 тыс. краж, свыше 1,5 тыс. случаев мошенничеств, 29 разбоев, 44 вымогательств, 184 угонов транспортных средств.

Рост преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации составил 38,5 %, их совершено 2837.

Правоохранительными органами выявлено 587 преступлений экономической направленности, а также 140 коррупционных преступлений.

Зарегистрировано 101 преступление по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), выявлено 752 случая повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

На 25,5 % снизилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними (216), 46,8 % из них составили кражи.

Из общего числа расследованных преступлений 3567 совершено в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения совершались кражи (863), преступления против безопасности движения (772), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (238), грабежи (116), умышленное уничтожение чужого имущества (62), применение насилия в отношении представителя власти (56).

Наибольший рост количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения зарегистрирован в Алданском, Абыйском, Булунском, Вилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском и в ряде других районах республики.