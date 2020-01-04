Сильный пожар в Якутии — есть пострадавшие

О состоянии пострадавших при пожаре в Павловске



По официальным данным, 3 января при пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Павловск Мегино-Кангаласского района были эвакуированы четыре человека: два взрослых и два ребенка.

По данным медицинских служб, дети пострадали в легкой степени, направлены на амбулаторное лечение.

Взрослые, с различными травмами и ожогами, госпитализированы: женщина, 1988 г.р., — в Мегино-Кангаласскую ЦРБ; мужчина, 1988 г.р., с учетом степени тяжести состояния, — в Ожоговое отделение Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, в обеих больницах им оказывается весь комплекс необходимой медицинской помощи.