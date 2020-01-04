04.01.2020
21:58
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Происшествия

Сильный пожар в Якутии — есть пострадавшие

О состоянии пострадавших при пожаре в Павловске
 
По официальным данным, 3 января при пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Павловск Мегино-Кангаласского района были эвакуированы четыре человека: два взрослых и два ребенка.
По данным медицинских служб, дети пострадали в легкой степени, направлены на амбулаторное лечение.
Взрослые, с различными травмами и ожогами, госпитализированы: женщина, 1988 г.р., — в Мегино-Кангаласскую ЦРБ; мужчина, 1988 г.р., с учетом степени тяжести состояния, — в Ожоговое отделение Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.  
Состояние пострадавших оценивается как стабильное, в обеих больницах им оказывается весь комплекс необходимой медицинской помощи.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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