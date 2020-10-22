Сильный пожар в Удачном

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 октября 2020 г. в 14.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на ул. Я.Потапова в Якутске. В результате пожара произошло горение мусора на площади 4 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

21 октября 2020 г. в 19.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в г. Удачный Мирнинского района. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 4 кв.м. и автомобиль на площади 1 кв.м. Общая площадь 5 кв.м. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!