Сильный пожар в Мирном: есть пострадавший

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

8 октября 2020 г. в 00.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Лермонтова в г. Якутск. В результате пожара произошло горение мусора в мусорном баке на площади 1 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного подразделения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

8 октября 2020 г. в 00.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в местности Балаганнах в с. Кутана Сунтарского района. В результате пожара произошло горение травы и кустарника на площади 7 Га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

8 октября 2020 г. в 02.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частных строениях на ул. Озерная в п. Мохсоголлох Хангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения строения горели открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены баня, гараж, теплица по всей площади, стена частного дома на площади 6 кв.м. Общая площадь пожара составила 74 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

8 октября 2020 г. в 04.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на частных дачах в п. Салдыкель Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения горели строения. В результате пожара огнем повреждены три дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 144 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

8 октября 2020 г. в 15.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение в квартале Дорожников п. Н.Бестях Мегино-Кангаласского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение на площади 15 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются.

8 октября 2020 г. в 16.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Набережная в г. Мирный. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 45 кв.м. Есть пострадавший мужчина 1969 г.р. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются.

8 октября 2020 г. в 17.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан. В результате пожара произошло горение мусора на площади 2 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

8 октября 2020 г. в 21.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Новая в с. Меик Верхневилюйского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из-под кровли был виден дым. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади 20 кв.м. Предположительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!