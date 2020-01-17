Сильный пожар на Якутской городской свалке

На городском полигоне на 9 километре Вилюйского тракта ведется тушение пожара

В пятницу, 17 января, около 15 часов 15 минут на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на городском полигоне на 9 км Вилюйского тракта.

Как сообщает директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, на место возгорания прибыл пожарный расчет, ведется тушение очага возгорания. К борьбе с огнем привлечены техника и работники МУП «Жилкомсервис», работают 2 водовозки, погрузчик, бульдозер, 3 самосвала.

«Этот участок свалки рядом с дорогой – нерабочий, он давно не используется для выгрузки мусора. Тем более сейчас зима, низкие минусовые температуры, гниения отходов, образования газа не происходит, самовозгорание вряд ли возможно», — сказала руководитель МУП «Жилкомсервис», в ведении которого находится объект.

О вероятности умышленного поджога мусора говорит начальник полигона Владимир Григорьев, много лет проработавший на объекте. После завершения тушения очага возгорания будет проведено внутреннее расследование, в том числе будет изучены записи камер видеонаблюдения, заключила Валерия Билоус.