Сильный ветер и пожары продолжают пугать жителей Якутии

По данным, предоставленным Единой дежурно-диспетчерской службой по Верхоянскому району, на территории муниципального образования зарегистрировано девять термических точек. Три природных пожара разбушевались в местности Чолбон. Ближайшая термоточка находится в 3 км 865 м. Данные пожары локализованы.

По словам оперативного дежурного диспетчера ЕДДС по Верхоянскому району Светланы Шевелевой, ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Накануне злополучный ветер направил чолбонские пожары в сторону Эльгетского наслега. Сегодня, для борьбы со стихийным бедствием, туда отправится бульдозер, с помощью которого будет проведена противопожарная минерализованная полоса.

Три других термоточки зафиксированы близ Адычинского наслега. Ближайший очаг возгорания находится в 1 км 027 м от нежилой местности Тымпа. Для контроля ситуации и недопущения распространения возгорания там задействованы 20 человек, 6 моторных лодок и 2 мотопомпы.

Еще одна термическая точка находится в 8 км 321 м от г. Верхоянск. Для борьбы с пожаром была проведена минерализованная полоса. Круглосуточное дежурство ведут 10 человек. Две последние термоточки зафиксированы в 9 км 402 м от Осохтоха.

— Все природные пожары находятся в зоне контроля, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, — отметил глава района Гаврил Чириков.

Руководством района проводится комплекс мероприятий, задействованы люди и техника. Борьба со стихией проходит в сложных природно-климатических условиях. Тушение осложнено сильным ветром, который третьи сутки не стихает на всей территории района. Сегодня он движется со скоростью 4 м/с с порывами до 10 метров. Температура воздуха составляет +26 градусов.

Несмотря на это за последние сутки удалось локализовать еще один пожар в районе п. Юттях. Для этого там было задействовано 10 человек и 2 водовозной техники.

Слухи, распространяющиеся по социальным сетям о том, что горит нефтебаза в ЕДДС опровергли. Призываем граждан верить только официальным СМИ. А также напоминаем, что на территории Верхоянского района введен особый противопожарный режим и по-прежнему действует режим повышенной готовности.

Среди главных причин сложной пожароопасной обстановки специалисты называют отсутствие этой зимой снега, засушливую погоду, раннее потепление и жаркое лето. По указанным причинам пожароопасный сезон начался гораздо раньше и приобрел неутешительные масштабы.