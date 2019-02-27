Пожар в 2-ухэтажке Якутска! Есть пострадавший

Вечером 27 февраля 2019 г. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на улице Билибина в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира. В результате пожара огнем повреждена квартира по всей площади 30 кв.м., межэтажное перекрытие на площади 40 кв.м. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. Есть пострадавший. Причина, виновный и ущерб устанавливаются

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!