Сильные снегопады в Южной Якутии едва не помешали движению поездов

Зима в Южной Якутии ежегодно сопровождается обильными снегопадами. Для железнодорожников Якутии это не является неожиданностью, но, тем не менее, снежные заносы доставляют массу хлопот работникам путевой службы, не давая ни минуты на расслабление.

Обильные снегопады и снежные заносы представляют серьезную опасность для движения поездов. Снег, попадая на железнодорожную колею, создает дополнительное сопротивление движению, увеличивает расход энергии, способствует снижению скорости. Поэтому в зимний период снегоборьба выходит на первый план и путейцы ЖДЯ всегда на посту. Во время обильных снегопадов наша служба переходит на усиленный режим работы.

«Подготовка к снегоборьбе у нас на железной дороге начинается задолго до первого снега: за решающими станциями закрепляется техника, готовятся пути и места для выгрузки снега, разрабатываются графики работы снегоуборочных машин и механизмов с указанием очередности очистки от снега и льда станций и станционных путей. На очистку путей от снега задействовано 4 единицы техники, в том числе 1 снегоуборочная машина СМ-5, 2 снегоочистителя СДПМ и железнодорожный самоходный кран с навесным оборудованием для снегоборьбы. За период сентябрь – январь очищено от снега 11,7 тысяч стрелочных переводов, общая протяженность очищенного пути составила более 79 тысяч км, вывезены около 27 тысяч кубометров снега» — проинформировал начальник службы пути Владимир Апанаскевич.

Он отметил, что какой бы современной и мощной не была снегоуборочная техника, во время сильных снегопадов без ручного труда на железной дороге не обойтись. Первыми в любое время суток на уборку снега выходят дежурные бригады из путейцев во главе дорожных мастеров. Если они не справляются с большим объемом работ, то приказом объявляют «вторую очередь по снегоборьбе», тогда на путь выходят работники других структурных подразделений. Для того чтобы не допустить остановку движения поездов, в особо сложных ситуациях к борьбе со снегом может быть привлечен весь неоперативный персонал компании – от бухгалтера до начальника.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, помимо снегоборьбы, несмотря на морозы -50°С, бригады из путейцев выполняют такой же объем работ как и в летний период, только в сложных климатических условиях.

Благодаря хорошей организации работы службы пути и слаженному взаимодействию всех служб ЖДЯ железная дорога работает бесперебойно, обеспечивая доставку грузов и пассажиров.