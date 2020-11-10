Сильные пожары в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 ноября 2020 г. в 00.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на ул. Строда в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через 3 минуты, был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 80 кв.м. и квартира на площади 60 кв.м., общая площадь пожара составила 140 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 02.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в надворной посторойке на ул. Урицкого в г. Ленск. На момент прибытия пожарного подразделения, через 7 минут, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 27 кв.м. и стена на площади 3 кв.м., общая площадь пожара составила 30 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 04.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на Покровском тракте в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через 10 минут, баня горела открытым огнем. В результате пожара баня повреждена огнем по всей площади, общая площадь пожара составила 24 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 10.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на Сергеляхском шоссе в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через семь минут, баня горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена парилка, площадь пожара составила 10 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 11.52 в пожарно- спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ногина в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара гараж поврежден по всей площади, общая площадь пожара составила 55 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 15.24 в пожарно- спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Барахова в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие на общей площади 10 кв.м. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

09 ноября 2020 г. в 19.58 в пожарно- спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Аммосова в с. Сунтар Сунтарского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через одну минуту, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль на общей площади 52,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

09 ноября 2020 г. в 21.10 в пожарно- спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, горело строение. В результате пожара строение повреждено на площади 20 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!