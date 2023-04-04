Сильные порывы ветра могут вызвать аварийные ситуации в Якутске!

Управление ГО и ЧС Якутска предупреждает об усилении ветра в порывах до 15-17 м/с

По прогнозу ФГБУ «ЯУГМС» 5 апреля 2023 года в городе Якутска и окрестностях ожидается усиление западного ветра в порывах до 15-17 м/с, поземки, метели.

В результате прогнозируемых порывов ветра, сильного снега усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло, энергоснабжения и связи (обрыв, перехлест проводов, падение опор, источник – порывы ветра, метель).

Существует вероятность затруднения движения на автодорогах регионального и местного значения, существует рост количества ДТП, а также скопления машин на автодорогах и автозимников республиканского и местного значения (источник – снежные заносы, сход снежных масс, снежный накат, гололедные явления, неудовлетворительное состояние дорог), а также ограничение работы аэропортов (источник – порывы ветра, метель).

При длительном отсутствии электроснабжения (более 24 часов) существует вероятность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением обеспечения населения тепло- и водоснабжением.

Возможны обрушения слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов (источник – порывы ветра, метель).

Напоминаем правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях:

— во избежание несчастных случаев рекомендуем избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, закрыть форточки, окна, двери, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом и т.д.

— следите за выходом из строя объектов энергетики, связанных с обрывом проводов под влиянием неблагоприятных метеоусловий (обрыв, падение опор, перехлест проводов, источник – порывы ветра).

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

— в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

— будьте аккуратными на улице при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах. Окажите помощь детям и пожилым людям. Будьте внимательны и осторожны!