29.06.2020
22:24
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Общество

Сильные люди — сильная Россия!

Сильные люди Якутии уверены в будущем России. А ты сделал свой выбор?

Источник: сетевое издание SAKHALIFE
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