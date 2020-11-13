Сильные идеи для нового времени: Глава Якутии принял участие в подведении итогов

Одна из центральных секций форума была посвящена обсуждению лучших идей, поступивших из регионов страны от общественных объединений и активных граждан, а также — вопросам реализации отобранных инициатив. Ее участниками стали главы регионов, которые уже провели встречи с авторами идей и начали их реализацию на местах. Кроме главы Якутии для участия в секции были приглашены Николай ЛЮБИМОВ — губернатор Рязанской области, Андрей ЧИБИС — губернатор Мурманской области, Андрей НИКИТИН — губернатор Новгородской области (в режиме онлайн).

Республика Саха (Якутия) активно включилась в сбор идей, в регионе проведена большая работа с участием некоммерческих организаций, малого бизнеса, инновационных сообществ. По количеству инициатив республика заняла 24 место среди 85 регионов страны и второе место в Дальневосточном федеральном округе. Всего от республики представлено 120 идей по семи направлениям.

Айсен НИКОЛАЕВ представил участникам и гостям форума ряд проектов республики. Среди представленных инициатив – Skillometer, скилл-платформа профориентации на основе цифрового портфолио с элементами геймификации для поиска образовательных услуг.

«Идея вошла в 300 лучших практик, и это для нас очень большое достижение», — подчеркнул глава республики.

Еще один проект, который республика также будет поддерживать — «Цветик-Семицветик», проект Благотворительного фонда «Харысхал», реализуемый при поддержке Министерства труда и социального развития РС(Я). Особенность проекта «Цветик-Семицветик» в том, что он позволяет сократить сроки получения или подтверждения статуса детей и комфортно пройти все необходимые комиссии в режиме «одного окна».

«Уже порядка 3000 семей таким образом оформили необходимые документы», — сообщил Айсен Николаев.

Еще одной якутской разработкой, представленной на форуме, стал проект «Киноплатформа. Доступное кино в селах». Он направлен на создание специализированного оборудования для организации кинопоказа в небольших населенных пунктах республики (совместно с компанией «EIKI» Inc, Япония). Кроме оборудования для кинопоказа, в рамках проекта создается цифровая платформа, которая позволит отбирать и транслировать в защищенном формате фильмы и другой аудиовизуальный контент преимущественно российского и местного производства.

Напомним, что о феномене якутского кинематографа уже хорошо известно в стране и в мире, якутские фильмы получают множество наград на российском и международном уровне. По итогам 2019 года Якутия является третьим регионом России по объемам кинопроизводства, после Москвы и Санкт-Петербурга, а также лидирует по заполняемости залов среди российских регионов.

В завершение Айсен Николаев выразил уверенность, что поддержка этих проектов со стороны АСИ даст огромный стимул в их дальнейшем масштабировании, в том числе в других регионах страны.