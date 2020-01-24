Сильные холода в Якутске 25 января

Ожидаемая с 21 час 24/01 до 21 час 25/01

Преимущественно без осадков, туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -43-45, днем -42-44°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 26-27. 01. 20.

Небольшой, на западе умеренный, на юго-западе местами сильный снег, местами поземки, метели при юго-западном ветре в порывах до 9-14 м/с, по нижней Лене 27 января до 13-18 м/с, на побережье Арктики до 16-21 м/с. Температура воздуха 26 января ночью -46-51, днем -41-46, в котловинах на севере ночью -51-56, днем -48-53, в центральной и северо-западной части, на Колыме днем -37-42, местами -27-32. При снеге на западе и юге ночью -25-30, днем -13-18, на юго-западе ночью -15-20, днем -5-10; 27 января на северо-востоке сохранится морозная погода, на остальной территории повышение температуры воздуха ночью -39-44, днем -26-31, местами -16-21, днем -48-53, на западе и юге при снеге ночью и днем -20-25, местами -10-15, на юго-западе -3-8°.