Сильные духом: V Спартакиада республики среди диализных и трансплантированных пациентов

9 апреля 2023 года в республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта прошла IV Спартакиада республики среди диализных и трансплантированных пациентов. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из разных улусов нашей республики. Это люди, которые прошли через пересадку органов и пациенты, находящиеся на диализе.

На открытии спартакиады председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства Алена Атласова подчеркнула, что главную победу участники в своей жизни уже одержали — победу над собой, когда боролись за свою жизнь со своим недугом. Каждый из спортсменов прошел свой особенный путь, ни на кого не похожий с помощью своих родных и спасителей в белых халатах.

Организатор спартакиады, известный общественник Гаврил Чемоханов сказал, что вот уже четвертый раз трансплантированные и диализные пациенты вместе собираются на этот праздник спорта. Он состоялся во многом благодаря сплоченности и совместным усилиям активистов и энтузиастов пациентского сообщества.

Директор Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта Ньургун Иванов и главный судья спартакиады Василий Аргунов приветствовали всех участников и пожелали удачи и победы в честном бою.

Начало спартакиады приветствовали с танцевальным флешмобом участницы группы Этнофитнесса под руководством Надежды Павловой. К флешмобу присоединились участницы спартакиады. Этот вид оздоровительных занятий гармонично совмещает в себе элементы фитнесса, хореографии и народного танца. Возможно, что группу этнофитнесса в ближайшем будущем можно будет открыть и в Центре адаптивной физкультуры и спорта «Самородок».

Турниры прошли по плаванию, настольному теннису, дартсу и по национальным настольным играм( хабылык, хаамыска). Спартакиада прошла на высоком уровне. По словам организаторов условия для соревнований были отличные. Все участники очень довольны и рады: прошел настоящий большой праздник спорта, победители и призеры получили кубки, медали и призы от спонсоров. Лучшие участники войдут в состав сборной республики и поедут в июле в Москву на всероссийские Трансплант игры, которые проводит общероссийская организация «НЕФРО-ЛИГА».

Также на эти игры поедут волонтеры из числа пациентского сообщества.