Сильные дожди вызвали подъем воды на Яне

На реке Лена в пределах Олекминского и центральных районов продолжается повышение уровня воды с интенсивностью от 10 до 40 см за сутки. Максимальные уровни воды второй волны весеннего половодья не достигнут критериев опасных отметок. При этом, из-за сильных осадков прогнозируется продолжение повышение уровня воды на реке Яне.

На участке реки Лены от Ленска до Солянки в пределах Ленского и Олекминского районов отмечаются максимальные уровни второй волны весеннего половодья с общим подъемом 4,7-5,3 метров, максимумы близки к ледоходным, а у гидропоста Солянка — ниже на 2,2 метров. Формирование максимальных уровней второй волны весеннего половодья ожидается с 12 по 13 июня на участке реки Лены Хатынг-Тумул – Саныяхтах Олекминского района и дополнительный рост составит 5-15 см, а также с 15 по 18 июня в пределах центральных районов, общий подъем составит 3,3-3,8 м.

На реках Алдан и Амге продолжается суточный спад уровня воды от 10 до 50 см за сутки.

На участке реки Вилюй Нюрба – Верхневилюйск наблюдается подъем уровня воды от 10 до 30 см за сутки. У гидропоста Нюрба в ближайшие сутки ожидается формирование максимального уровня и дополнительный рост составит 5-10 см. С 14 по 15 июня у гидропоста Верхневилюйск ожидается максимум и общий рост предполагается 90-100 см.

Из-за сильных осадков в бассейне Яны на всем протяжении реки и ее притоках продолжается повышение уровня воды с интенсивностью от 60 до 110 см за сутки. На участке Верхоянск – Батагай в пределах Верхоянского района с 13 по 15 июня ожидается формирование максимальных уровней воды дождевого паводка, у гидропоста Верхоянск уровень достигнет отметку 800-860 см, у гидропоста Батагай 790-830 см над нулем поста.

На реках Индигирке, Колыме и их притоках преобладает понижение уровня воды с различной интенсивностью, за исключением нижнего течения реки Индигирки, где суточный рост составляет 10-30 см. В ближайшие сутки у гидропоста Белая Гора ожидается максимум и дополнительный рост составит 5-10 см.