Сильное столкновение в Олекминске

15 марта около 2-х часов ночи в Олекминске на ул. Барамыгина 30-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Витц», по предварительным данным, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и допустил столкновение с автомашиной «Субару Форестер» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Тойота Витц» и его 36-летняя пассажирка: у обоих медики диагностировали множественные ушибы, у мужчины – сотрясение головного мозга, в момент аварии он был трезв.

При проверке водителя автомобиля «Субару Форестер» у последнего было установлено состояния опьянения – 0,463 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как утверждал автомобилист, спиртное он употребил уже после происшествия – «на нервной почве». Между тем, подобное объяснение отнюдь не освобождает от ответственности: за подобное «снятие стресса» после ДТП водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.