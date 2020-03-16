16.03.2020
12:37
37

Происшествия

Сильное столкновение в Олекминске

15 марта около 2-х часов ночи  в  Олекминске на ул. Барамыгина   30-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Витц», по предварительным данным,  не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и  допустил столкновение с автомашиной «Субару Форестер» под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали  водитель автомашины  «Тойота Витц» и его 36-летняя  пассажирка: у обоих медики диагностировали множественные ушибы, у мужчины – сотрясение головного мозга, в момент аварии он был трезв.  

При проверке водителя автомобиля «Субару Форестер» у последнего было установлено состояния опьянения –  0,463 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.  Как утверждал автомобилист, спиртное он употребил уже после происшествия – «на нервной почве». Между тем, подобное объяснение отнюдь не освобождает от ответственности: за подобное «снятие стресса» после ДТП водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх