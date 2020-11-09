Сильное ДТП в Якутске

За выходные дни на территории Якутска и его пригородов зарегистрировано 13 ДТП с материальным ущербом, в одном ДТП 2 человека получили различные травмы.

Так 7 ноября около 23:30 на ул. Чернышевского, возле дома №3 ул.Ярославского водитель 1999 г.р., управляя транспортным средством «Тойота Витц», при выезде с прилегающей территории на ул. Чернышевского не уступил дорогу ТС «Ниссан Террано», под управлением водителя 1994 г.р., следовавшего по ул. Чернышевского в направлении ул. Ярославского.

В результате ДТП пассажиры ТС «Тойота Витц» получили различные травмы.

— Женщина 1990 г.р. получила ушибленную рану в области верхнего века справа, нижней губы, гематома верхнего века справа, назначено амбулаторное лечение.

— Мужчина 1990 г.р. получил ссадины левой бровной области, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное в кабинете врача-нарколога медицинское освидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводиться проверка.

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также избегать резких маневров.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей — скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Будьте предельно внимательны и осторожны при проезде пешеходных переходов, образовательных учреждений, мест массового скопления людей, соблюдайте скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.