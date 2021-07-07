Сильное ДТП в Якутске возле кругового перекрёстка

В Якутске мотоциклист при ДТП получил серьезные травмы.

6 июля около 11 часов вечера в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Петра Алексеева произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Установлено, что что в 22:40 вечера 34-летний мужчина, управляя мотоциклом марки «Honda» без регистрационного знака, возле дома № 89 ул. Петра Алексеева, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на опору дорожного знака и на пешеходное ограждение.

Мужчина с множественными переломами госпитализирован.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД установили, что мотоциклист имеет общий стаж вождения с 2010 г., к административной ответственности в течении года за нарушения ПДД привлекался 5 раз, в момент ДТП был в защитном шлеме. По результатам освидетельствования был трезв.