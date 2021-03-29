Сильное ДТП на ледовой переправе возле Якутска

На ледовой переправе столкнулись «Субару» и «Кроун».

27 марта около 13 часов дня 29-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», следуя по санкционированной зимней ледовой дороге Якутск – Даркылах на 7-м километре нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, в результате выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Кроун» под управлением 49-летнего водителя.

В результате происшествия две женщины — пассажиры 1987 г.р., 1978 г.р. и ребенок 2008 г.р. автомашины “Тойота Кроун” бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу с телесными повреждениями, пострадавшим назначено лечение.

По предварительным данным, водитель «Субару Форестер» имеет стаж вождения 6 лет, имеет водительское удостоверение по категории «В,В1».

С 10-летним стажем вождения водитель «Тойота Кроун», имеет водительское удостоверение по категории «А,А1,В,В1,С,С1,М».

По медицинским освидетельствованиям водители были трезвыми, за год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались. Проводится административное расследование.