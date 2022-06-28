Сильно прибывающая вода в Лене затопила машины

Резко поднявшийся уровень воды на реке Лена стал полной неожиданностью для отдыхающих на берегу местности Тумала в Хангаласском улусе. Владелец утопающего ТЛК 200 бросил клич о помощи. «Срочно спасайте свои машины. Вода все прибывает. Нужен трактор», — говорит он за кадром. тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey Источник: тгк @djiikey

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