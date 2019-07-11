«Сильнейший борец в стране». Айсен Николаев — об Арыйаане Тютрине

В ходе прямого эфира в соцсетях глава Якутии прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате России по вольной борьбе, когда засудили якутского борца Арыйаана Тютрина.

«Его самым бессовестным образом засудили. Конечно, это очень прискорбно, что даже на больших чемпионатах такие вещи происходят. На последней секунде до конца схватки человеку взяли и влепили предупреждение, в результате которого он проиграл. На самом деле, мы вмешались. Там на месте была команда от Федерации спортивной борьбы республики во главе с Витей Лебедевым, они достаточно эмоционально спорили. Потом разборки были на уровне уже руководства федерации. Я звонил из Нерюнгри Дзамболату Тедееву, мы договорились, что Арыйаан поедет на турнир Циолковского, который будет в Польше в начале августа, с ним поедут новый чемпион России и прошлогодний чемпион. У кого из них троих будет лучший результат, тот и поедет на чемпионат мира, который будет в Казахстане. Надеюсь, что Арыйаан проявит свои лучшие борцовские качества и докажет, что он на самом деле сильнейший борец в стране», — сказал Николаев.