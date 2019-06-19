Сильнейшие команды по спортингу примут участие в VII Играх народов Якутии

Из 22 команд, участвовавших 15-16 июня на XV чемпионате республики по компакт-спортингу на 200 мишеней, 12 команд получили путевки для участия в VII Играх народов Якутии.

«Первое место заняла команда Вилюйского улуса, в которую входят известные стрелки Артур НИКОЛАЕВ, Рамир НИКОЛАЕВ, Дмитрий АФАНАСЬЕВ. Вторым номером вошла команда из Якутска, третьим — Амгинский улус, четвертым — Среднеколымский, пятым — Намский, шестым — Нюрбинский, седьмым — Верхоянский, восьмым — Мегино-Кангаласский, девятым — Кобяйский, десятым — Хангаласский, одиннадцатым — Тааттинский и двенадцатым — Чурапчинский улус. Если в прошлом году было 70 участников, то в этом году 117 стрелков пробовали свои силы на чемпионате. Нас порадовало, что стрелковым видом спорта начала активно заниматься молодежь, среди юниоров участвовало 30 человек», — сообщил главный судья Марк ЕФИМОВ.

Отметим, что результаты спортсменов по личным первенствам стали неожиданными, прежние лидеры в некоторых категориях уступили пальму первенства.

В категории «А» 1 место завоевал Артур НИКОЛАЕВ, 2 место — Игорь ЕГОРОВ, третье — Александр ПЕСТЕРЕВ.

В категории «В» Евгений ИВАНОВ занял 1 место, 2 место — Петр НЕУСТРОЕВ, 3 место — Альберт КУЗЬМИН.

Места стрелков категории «С» распределились следующим образом: 1 место — Алексей ЕВДОКИМОВ, 2 место — Мир АКИМОВ, 3 место — Павел ПЕТРОВ.

Участвовали на Чемпионате и ветераны. Среди них 1 место занял Николай ДОДОХОВ, 2 место — Василий АЛЕКСЕЕВ и 3 место — Александр ИГНАТЬЕВ.

Среди юниоров с лучшим результатом на первое место вышел Рамир НИКОЛАЕВ, второго места удостоился Артем КОЗЛОВ и третье место у Мичила ЧЕРКАШИНА.

«Спортингом я вначале увлекался в качестве хобби, потом втянулся и стал целенаправленно заниматься, участвовать на чемпионатах. Считаю, что в спортинге успехов достигают люди, не только физически сильные с крепкой нервной системой, но и с математическим и художественным складом ума. Ведь прежде чем нажать на курок надо молниеносно определить траекторию полета мишени, при этом точно рассчитывая и погодные условия», — сказал призер чемпионата Дмитрий Афанасьев.

«Издревле известно, что якутский мужчина — меткий стрелок. По сути, спортинг — это национальный вид спорта. И не удивительно, что он набирает большую популярность среди жителей всех улусов. Уверен, что при необходимой поддержке, стрелковый вида спорта обретет еще большую популярность и будет дальше радовать громкими победами на различных чемпионатах», — отметил Президент Федерации спортинга Иван МАКАРОВ.