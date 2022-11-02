Сильная пурга обрушилась на Тикси: отменены занятия в школах, женщины не вышли на работу.

Сезон снежных вихрей в Булунском районе начался на месяц раньше.

В среду на поселок Тикси обрушилась сильная пурга с порывами ветра до 26 метров в секунду. В школах отменили занятия, женщинам с маленькими детьми разрешили не приходить на работу.

«Видимость в поселке почти нулевая. С утра порывы ветра достигали 24–26 метров в секунду. Температура воздуха составляет около -14 °C, но при порывах она резко снижается. Администрацией поселка сегодня принято решение об отмене занятий у школьников, не работают и детские сады. Также на работу не выходят женщины с детьми дошкольного возраста», — сообщил корреспонденту ЯСИА первый заместитель главы Булунского района Якутии Леонид Попов.

Он отметил, что снежная буря нынче пришла раньше обычных сроков.

«Обычно такая погода у нас бывает в декабре, поэтому начавшаяся пурга стала неожиданностью. Работаем в экстренном режиме», — сказал Леонид Попов.