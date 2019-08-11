Силин день – народные приметы на 12 августа

12 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Епенета, Крискента и Андроника.

Силуан — апостол от семидесяти. Силуан являлся учеником апостола Павла и упоминается им во втором Послании к Коринфянам: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то „да“, то „нет“. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был „да“ и „нет“; но в Нем было „да“» (2Кор. 1:18-19). Также Силуан был помощником апостола Петра, который в своем послании пишет: «Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата» (1Пет. 5:12). По преданию православной церкви Силуан был епископом Солуни (Фессалоники).

Сила — апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, жил в I веке. Апостол Сила был в первоначальной Иерусалимской Церкви мужем уважаемым, «начальствующим между братиями» (Деян. 15:22), римским гражданином (Деян. 16:37). После состоявшегося в Иерусалиме в 51 году Собора апостолов вместе с Павлом и Варнавой был послан в Антиохию, для разъяснения соборного послания. После святой Сила остался в Антиохии и ревностно помогал апостолу Павлу в его миссионерских путешествиях с Евангельской проповедью. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы, где они подверглись пыткам за проповедь. В Коринфе святой апостол Сила был рукоположен во епископа. Там он, совершив многие знамения и чудеса, кончил свою жизнь. Помогал апостолам в написании 1-го и 2-го послания к Фессалоникийцам.

В народном календаре этот день известен как Силин день (в честь апостолов Силы и Силуана).

12 августа говорили, что рожь, посеянная на Силу и Силуана, родится сильно. Если в это время дни стоят пасмурные и холодные, то дождя опасаться не следует, а работы на полях могут продолжаться без всякой остановки. Когда же душно и тягостно, то обязательно будет дождь.

Народные приметы на 12 августа: