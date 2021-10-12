Сигналы оповещения гражданской обороны и действия населения по ним
Вопросы гражданской обороны сегодня очень актуальны, поскольку мы живем в мире, где происходят чрезвычайные ситуации, конфликты, катастрофы и прочие катаклизмы. Самый эффективный способ уменьшить их трагические последствия – своевременное предупреждение о надвигающейся беде. Для этих целей применяются сигналы гражданской обороны. Так, в рамках Месячника гражданской обороны мы расскажем вам об этих сигналах и действиях при их получении.
Существуют следующие сигналы гражданской обороны:
— «Воздушная тревога»;
— «Радиационная опасность»;
— «Химическая тревога»;
— «Угроза катастрофического затопления».
Данные сигналы сопровождаются единым сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», который, в первую очередь, привлекает внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.
Что необходимо делать, если вы услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»?
Во-первых, немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе, включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал или подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю. По окончании звукового сигнала по каналам телевидения и радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.
В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигналы и речевую информацию будут передавать специальные автомобили оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в республике, городе, районе, населенном пункте.
Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали информацию, то не спешите выключать радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и, по возможности, запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
Не спешите забирать детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О Ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь.
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства: возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.
При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении. Дополнительную информацию о возможных опасностях можно получить по месту работы и в администрации по месту жительства.
ПОМНИТЕ! Действовать по сигналам гражданской обороны нужно быстро, но без суеты и паники. В этих условиях дорога каждая минута!
+7 (999) 174-67-82