Сигаретка дорого обошлась жителю Якутии

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту самолета следовавшего по маршруту «Тикси – Якутск» находится пассажир, куривший на борту самолета.

Данный рейс встретили сотрудники транспортной полиции, которые сопроводили 50-летнего уроженца Республики Саха (Якутия) в комнату полиции расположенную в здании аэропорта.

В своем объяснении мужчина указал, что во время полета испытал сильное желание покурить, для чего зайдя в туалетную комнату, стал раскуривать сигарету. Запах табачного дыма почувствовали другие пассажиры и сообщили об этом бортпроводнице, которая, открыв туалет, застала нарушителя.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.24 кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, со штрафом в размере 500 рублей.