Певец Виктор Иванов, известный как Сиэйэ Уола вышел на свободу, сообщает журналист Владислав Коротов у себя в facebook.

Напомним, что в июле 2014 года певец Виктор Иванов — Сиэйэ Уола в приступе ревности с ружьем ворвался на территорию соседнего дома и несколько раз выстрелил в своего соседа Сергея Мекюрдянова.

В результате пострадавший получил тяжелые ранения, из-за чего лишился ноги.

В декабре 2014 года Иванов был приговорен к шести годам в колонии строгого режима с выплатой компенсации семье Мекюрдянова в размере 1 млн рублей.

В феврале 2019 года он попытался получить условно-досрочное освобождение, но суд тогда не поверил в его исправление. В мае 2020 года УДО было опротестовано пострадавшей стороной.

В июле 2020 у Сиэйэ Уола закончился срок наказания за совершенное преступление. Как сообщали СМИ, после освобождения он намерен вернуться на сцену и дать концерт в Якутске.