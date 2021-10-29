Сиэйэ Уола первым прорвался в финал музыкальной премии «Урдэл»!

Да будет шоу!

Исполнитель Виктор ИВАНОВ — Сиэйэ Уола с песней «Отуу Уота» набрал большое количество голосов и первым прошел в финал музыкальной премии «Урдэл».

Национальная вещательная компания «Саха» раз в 8-ой раз будет вручать музыкальную премию «Урдэл» исполнителям лучших песен уходящего года.

Каждое воскресенье в 19:00 на телеканале НВК и радио «Тэтим» рейтинги идут вверх. Еще бы!

«Телезрители соскучились по концертам и любимой музыкальной премии, которая в 8-ой раз зажигает новые песни, таланты, отмечая также авторов стихов и музыки.

А также, выявит и лучших клипмейкеров», — поделился с нами директор Дирекции радиовещания «Тэтим» Дмитрий БЯСТИНОВ.

Номинантами премии «Урдэл» становятся исполнители наиболее популярных песен, прошедших ротацию на радиостанции «Тэтим».

В каждом потоке, а их 6, будет по 8 исполнителей и только половина продолжит борьбу за заветные статуэтки. 3 песни выбирает экспертное жюри, одну – телезрители.

Так что, решающим может стать голос каждого. Голосование проходит в профиле радио «Тэтим» в instagram.

И по устоявшейся традиции, 7 января, зрители выберут двух победителей: лучшую песню и песню, которая получит самый народный приз — приз зрительских симпатий.