Сибирские стерхи — связующее звено между странами

Состоялась онлайн-встреча с известным эко-фотографом, основателем и председателем правления стершиного заповедника «5 звезд» на озере Поянху в Китае Чжоу Хайянь — Йайа.

Во встрече участие приняли к.б.н, начальник отдела туризма, рекреации и экопросвещения ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП» Лариса ШЕЛОХОВСКАЯ, к.б.н., научный сотрудник ИБПК СО РАН, Мария ВЛАДИМИРЦЕВА, к.б.н, начальник научной деятельности и госэкомониторинга НП «Кыталык» Егор КИРИЛЛИН, член правления Якутского отделения Общества российско-китайской дружбы Мира УШКАНОВА.

Встреча была направлена на тесное взаимодействие Якутии и Китая, чтобы общими усилиями сохранить и защитить мировую популяцию сибирских стерхов. Отметим, что 99% процентов популяции стерхов гнездится в Якутии, здесь они рождаются и подрастают. А с приходом осени они улетают на зимовку в Китай.

Лариса Шелоховская рассказала участникам встречи о сотрудничестве Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии РС(Я) с Международным фондом охраны журавлей, ознакомила с мероприятиями по охране этого редчайшего вида.

В беседе Йайа поделилась, что территория заповедника по сравнению с прошлым годом, благодаря поддержке государства, увеличилась в три раза. «В будущем планируется расширение территории «5 звезд» еще вдвое», — добавила она.

В свою очередь, Лариса Шелоховская отметила, что это пример того, как общественная инициатива поддержана государством, и носит значительные и серьезные плоды сохранения одного из редчайших видов птиц — стерхов.

«Создание заповедника — это жизненно необходимый шаг, сложно представить, что бы сейчас происходило, если бы этого заповедника для стерхов в настоящее время не существовало. Благодаря Чжоу Хайянь сибирские журавли кормятся на лотосовых полях. Опыт китайских коллег показывает яркий пример того, как в действительности можно управлять дикими популяциями животных», — сказала Мария Владимирцева.

Также во время беседы Чжоу Хайянь сообщила, что в данный момент, при поддержке сооснователя Международного фонда журавля Джорджа Арчибальда, начаты работы по повышению статуса заповедника «5 звезд». «Мы добиваемся, чтобы заповедник был охраняемым на государственном уровне, за счет этого увеличится охраняемая зона, кроме того, улучшится кормовая база для стерхов», — подчеркнула она.

Лариса Шелоховская и Егор Кириллин в свою очередь поделились опытом создания Национального парка «Кыталык», как была проведена работа по переводу заповедника регионального значения в федеральный.

«Территория гнездования стерхов в Якутии расположена в Аллаиховском районе, на протяжении многих лет, это была территория регионального значения, в прошлом году, благодаря сотрудничеству региона с федеральным правительством, учеными, общественностью и Международным фондом охраны журавлей удалось, чтобы эта территория стала охраняемой уже на федеральном уровне», — поделилась Лариса Васильевна.

В ответ Йайа попросила поддержки у якутских коллег в работе по повышению статуса охраняемого заповедника «5 звезд». Дирекция биологических ресурсов выразила готовность к плодотворному сотрудничеству с китайскими коллегами.

Напомним, Чжоу Хайянь известна тем, что она создала первую охраняемую территорию на местах зимовки стерхов на личные средства, продав свой дом. Теперь на этой станции зимуют около 2000 сибирских журавлей из Якутии. В прошлом году Йайа посетила Аллаиховский район, где провела полевые работы в ГПЗ «Кыталык», ею были сделаны уникальные кадры — фото и видеосъемка, она совместно с учеными Якутии изучила места гнездований стерхов, места их размещения и количество пар.