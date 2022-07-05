СИ народов Якутии: Тум-Фа-Ли вырывает победу для Якутска

По традиции, одним самых зрелищных видов в программе VIII Спортивных игр Якутии является волейбольный турнир.

Вчера здесь уже случились две сенсации, когда женская и мужская сборные Таттинского улуса победили фаворитов – команды Амгинского и Чурапчинского улусов соответственно. Сегодня в утренней программе внимание болельщиков было приковано к встрече мужских сборных Амгинского улуса и Якутска. Столичные волейболисты взяли первые две партии. Однако в третьей амгинцы сумели вырвать победу, и были очень близки к мини-камбэку, когда в концовке четвертой партии сумели догнать оторвавшихся на три очка соперников. Но тут в дело вступил один из лидеров сборной Якутска Василий Тум-Фа-Ли, который родом из села Вилючан Сунтарского улуса. При счете 24:24 двумя разящими ударами он принес победу своей команде. Тем самым, столичные волейболисты избежали валидольной пятой партии.