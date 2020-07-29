Штыров о глубинных причинах народных протестов в Хабаровске

Зампредседателя Совета по развитию Дальнего Востока при Совете Федерации Вячеслав ШТЫРОВ поделился своим мнением о том, почему Дальний Восток «закипел» и кто в правительстве выступает против его развития, сообщает ИА DEITA.RU.

Вячеслав Штыров недаром считается одним из ведущих специалистов по Дальнему Востоку – за плечами большой опыт работы в регионе, он — бывший президент Республики Саха (Якутия). По словам Штырова, на Дальнем Востоке всегда чувствовались протестные настроения, и это результат определенной политики государства в последние десятилетия. Частично они проявлялись в результатах выборов, президентских и губернаторских в последние годы. И у массовых митингов в Хабаровском крае есть не только видимые, поверхностные причины, такие как обида за арест избранного губернатора и отношение Москвы к региону, но и глубинные.

Для недовольства дальневосточников есть масса причин, объясняет Штыров. Первая – это уровень жизни. Сейчас он на Дальнем Востоке ниже, чем в среднем по стране – зарплаты ниже, а цены на продукты, бензин, ЖКХ запредельные. Хотя исторически Дальний Восток – это то место, куда люди ехали за деньгами, там всегда жили богаче, чем в остальных российских регионах.

Вторая причина – жилье, новое дорогое, а старое — ветхое. Опять же, исторически сложилось, что в регионе много временных построек: в Советские годы их строили для тех, кто приезжал на стройки века. Но никто не думал, что эти дома в итоге будут служить столько лет – расчет был максимум на четверть века. Если в среднем по стране 2,6% аварийного жилья, то в той же Якутии — 14,6%, отметил Штыров.

И сейчас на Дальнем Востоке проблема с жилищным строительством никак не решается. По данным Штырова, практически все регионы ДФО кроме Якутии и Сахалина в самом конце рейтинга по количеству введенных квадратных метров.

«Ну не может же не мучить людей эта острейшая жилищная проблема! Как и проблемы энерготарифов», — отметил эксперт. Он добавил, что для снижения цен на услуги ЖКХ ранее был введен закон, действие которого вот-вот закончится, и никаких новых решений принято не было.

«Люди опасаются. И в это же время в Китай продавали электороэнергию по тарифам более низким, чем на Дальнем Востоке», — объяснил Штыров.

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