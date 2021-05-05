Штурмовики из «Звездных войн» убирали улицы Якутска

На улицы Свердлова и Жорницкого Якутска сегодня, 5 мая, высадился десант штурмовиков из «Звездных войн».

Имперские воины вызвали большой интерес горожан тем, что убирали улицы Свердлова и Жорницкого.

В такой креативной форме сотрудники парка отдыха «Урдэл» участвовали в субботнике на территории Строительного округа. Глава Строительного округа Василий Рязанский в рамках городской акции «Чистый город» предложил организовать уборку мусора на территории округа. На призыв откликнулись управляющие компании ЖКХ «Строительное», «Бюджетник», «Колорит», коллектив магазина «Соседи», сотрудники парка отдыха «Урдэл» и неравнодушные жители 16 квартала — старосты, родители с детьми и молодежь.

«Сегодняшняя уборка — это только начало, в планах 8 мая выйти на уборку на территории 17-го квартала, совместно с управляющими компаниями «Юнион» и «Бюджетник». Надеюсь, что жители тоже примут активное участие», — прокомментировал глава Строительного округа Василий Рязанский.